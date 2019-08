Inimesi tülitavad võimalikud kelmid

«Pakutakse hoovi või sissesõidutee jaoks «ehitusobjektil üle jäänud asfaldisegu soodsa hinnaga», segu on harilikult vähekvaliteetne, paigaldatakse käsitsi, kokkulepitust õhema kihina või mõõdetakse kaetud pind tegelikust suuremaks – pakkujad on välismaalased, sageli Suurbritannia numbriga autoga,» kirjutab sääraste skeemidega varasemalt kokku puutunud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet kodulehel.

Hiljuti on ka politseini laekunud informatiivseid tähelepanekuid välismaalastest, kes väidetavalt asfalditeenust pakuvad. Siiani pole Valga politsei juhtivuurija Tiit Meltsi sõnul aga otseseid kaebusi laekunud ning nendele teadaolevalt keegi kahju pole kannatanud. «Otse n-ö teolt ei ole me kedagi tabanud, küll oleme paari välismaalast kontrollinud ja andnud sõnumi, et inimeste tüssamine on lubamatu, lisati karistatav,» lisas Melts.