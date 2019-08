Annela Laaneots: Seto kultuuris eeskujudest puudust ei ole

Tõenäoliselt olete käinud Värskas iga-aastasel rahvusvahelisel õpilasfirmade laadal, kus seto noored paistavad silma just pärandist inspiratsiooni saanud toodetega. Ehk olete külastanud ka kevadisi pitsipäevi Seto talumuuseumis, kus täistkasvanute kõrval on seto pitsist valmistatud loomingu toonud näitusele ka seto noored. Võib-olla olite koguni sel suvel Seto Folgi käigus peetud Leelopäeval ja nägite minu arvates üht suurt muutust: paljudes seto koorides oli laulmas ka lapsi ja noori. See pole alati nii olnud. Kui kirjutasin äsjailmunud raamatut «Minu Setomaa», mõtlesin tagasi oma ülemsootska-aasta alul antud lubadustele. Üks neist oli innustada lapsi seto kultuuriga tegelema ja luua selleks võimalusi. Veidi üle nelja aasta hiljem näen, et soovitud muutus, mille edenemisse sai ka panustatud, on toimumas.

Kui hakkasime ülemöödunud aastal Tallinnas tegutseva Seto Laste Kooli õppuritega ette valmistama maailma esimest setokeelset Tähekest, küsis mu oma vanim laps: «Emme, miks sa pingutad ja näed vaeva? Varsti saab nii ju igaüks seto keelest aru.» Talle oli tol hetkel tähtis, et tegu on justkui salakeelega, mille üks suur voorus seisneski selle eksklusiivsuses.

On ju selge, et sa ei suuda kultuurist saada inspiratsiooni, kui sa seda kultuuri põhjalikult ei tunne.

Sel kevadel, kui valmistasime ette nii seto keele töövihikut kui setokeelse Tähekese selle aasta numbrit, oli laste sisuline tugi juba märgatav. Kui möödunud aastal emamaast eemal elavad Seto Laste Kooli lapsed Tähekesse vaid joonistasid, siis tänavu ilmus neilt juba ka paar lugu. Ning see, et sa oled püüdnud, kirjutanud, ja et sinu loomingut avaldatakse – see innustab ka lapsi looma.

Ei ole toredamat hetke, kui oma laps tuli mu juurde ja ütles, et tahab teha setokeelse multika. Teemaliin oli tal endal juba paigas, tegelased ka – aitasin seto keele osas.

Arvan, et me ei peaks püüdma hoida oma noori tagasi ja suunama neid vaid traditsioonilise kultuuri edasikandmisele. See, et laps või noor kultuuri teab ja tunneb, on minu arvates aga enesestmõistetav eeldus, et liikuda interpretatsiooni radadele. On ju selge, et sa ei suuda kultuurist saada inspiratsiooni, kui sa seda kultuuri põhjalikult ei tunne ega tea.

Sestap on hästi tähtsad – aga tihtipeale teenimatult varju jäävad – kultuurikandjad, kes aasta-aastalt on järjepidevalt lapsi seto kultuuri juures hoidnud ning aidanud paotada seda väravat, kust paistab rikkalik ja inspireeriv kultuurivaramu. Nende seas on Maret Vabarna, Jane Vabarna, Minna Hainsoo, Helena Kudre, Helve Mets, Piret Torm-Kriis, Kauksi Ülle, Rieka Hõrn, Sigre Andreson, Õie Sarv, Maria Noormets, Maria Rahasepp, Ingrit Kala, Värska muusikakooli pere, Rikka Ivvani pillilaagri õpetajad ja eestvedajad, Evelin Leima, Matis Leima, Vello Jüriöö ja paljud teised.