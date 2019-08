Müügile tulid esimesed eestimaised discgolf'i kettad

Kolme eestlase poolt loodud Disctroyer OÜ alustas juuli lõpus esimese eestimaise discgolf'i ketta Kuldnokk ehk Starling müüki eesmärgiga pakkuda mängijatele eelkõige stabiilset mänguelamust. “Eestis kasvab discgolf'i mängijate hulk aasta aastalt ja oleme selles osas maailmas täitsa esirinnas, kuid siiani oli puudu just ühtlaselt kõrge kvaliteediga ketastest,” ütles ettevõtte juhatuse liige Alver Kivirüüt lisades, et Disctroyer just selle tühimiku täidab ja selle eesmärgiga ettevõte ka loodi.

“Meile oli problemaatiline varasemalt just see, et tihtilugu võisid ka kvaliteetsete ketaste puhul ühe kettamudeli omadused partiide vahel päris tugevalt erineda. Näiteks vana ketta vahetamiseks pidid leidma uue ketta, mis oleks vanaga samast partiist, sest muidu oleks erinevus olnud liiga suur. Meie eesmärk oligi just seda parandada. Disctroyer on stabiilselt kõrge kvaliteediga ning välimuselt ka konkurentide toodangust eristuv, julgelt disainitud ketas.”

“Oleme arendanud enda kettad välja nõnda, et need on mõnusad mängukaaslased nii pühapäevaharrastajale, algajale aga ka juba profimängijatele,” lisas Kivirüüt. “Alustasime toodete arendamisega tervelt kolm aastat tagasi. Selle ajaga oleme korduvalt parandanud vorme ja muutnud materjali koostist, värvisegusid, testinud kettaid ka siinsete mängijatega ning nüüdseks jõudnud kasutajamugava, stabiilsete lennuomadustega ketasteni.”

Esialgu on võimalik soetada Disctroyer’i esimest pikamaa ketast, kuid lähiajal jõuab müügile ka teine juba PDGA sertifikaati omav keskmaa ketas ning peagi ka kolmas mudel. „Esmalt tulemegi turule kolme mudeliga: kaugmaa-, keskmaa- ja lühimaaketas ning seejärel hakkame valikut veelgi laiendama,” ütles Kivirüüt ning selgitas, et kettad on varustatud ka lihtsate märgistega, et need oleksid kasutajamugavad. “Nii on näiteks meie valged kettad alati kaugmaa viseteks ning ketastel olevate visuaalide järgi saab lihtsalt kindlaks teha, milline on ketta lennukaar ja -suund.”

Kivirüüt lisas, et kindlasti kavatseb Disctroyer olla oma uute toodetega kohal ka erinevatel üle Eesti toimuvatel võistlustel ja sündmustel, kus kõik huvilised saavad tulla uusi kettaid proovima. “Senine tagasiside meie esimesele kettale on väga innustav ja ka tellimusi on omajagu juba tulnud,” märkis Kivirüüt.

Disctroyer toodab kettaid Eestis eesmärgiga neid eelkõige müüa kohalikele mängijatele, kuid e-poega soovitakse kohe siseneda ka rahvusvahelisele turule. Kettad on müügil vastloodud e-kaupluses disctroyer.com. Samuti saab Disctroyerit soetada discgolfi varustuse müüjate e-kauplustest ja esindustest.

Disctroyer on saanud toodete väljatöötamiseks, ettevõtte arendamiseks ning turundustegevusteks toetust Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt.