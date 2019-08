Kas tulevik kuulub selveraamatukogudele?

«Hiljutisest uuringust selgus, et enam kui pool lugejatest külastab raamatukogu eeskätt seetõttu, et nad tahavad sealse töötajaga suhelda ja soovitusi saada. Kui aga kogukonnas valitseb usaldus, võiks kaaluda ka iseteenindust, nii et pärast raamatukogutöötaja lahkumist pääseks kohalikud ruumidesse ID-kaardiga ning laenutaksid raamatuid ise,» pakkus nõunik Treski küünis toimunud riigiametnike ning Põlva-, Võru- ja Valgamaa esindajate mõttevahetusel.