Pedaspää asukad unistavad sadamast ja külalistemajast

«Külaelanikud on igati huvitatud, et elu ääremaal liikuma hakkaks,» rääkis viiekordne Eesti meister Kreeka-Rooma maadluses, hilisem treener Heiki Toots. Et aga koolimaja külalistemajana taas kasutusele võtta, on vaja sadamat. «Laaksaares on küll uhke sadam, aga seal pole kusagil kalastada, sest vaid kilomeetri pärast on kontrolljoon. Selleks, et suurele Peipsile ja pärast tagasi jõuda, tuleb paadiga 50 kilomeetrit maha sõita. Samuti pole seal ruumi purjetada. Siit aga on piirini kümme kilomeetrit, mistõttu purjetamiseks on siin väga soodus koht.»