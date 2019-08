Kartulikasvatajad ootavad tänavu rekordilist saaki

Kartulikasvatajatele on tänavused ilmad olnud nii soodsad, et mitu talunikku loodab saada sel aastal rekordsaaki. Praegu võiks taevataat põllumeeste palvel aga vihmakraani kinni keerata, et saaks keskenduda koristamisele ja suur kartulisaak põllult ka ära tuua.