Galerii: Valgamaa noored said suvekoolis kokku

Noored saavad osaleda erinevates õpitubades. Näiteks politseinikud rääkisid noortele, kuidas leida kadunud isikuid. Lisaks õpiti rahvatantsu, tutvustati noorsootööd, tehti käepaelu, kokati ja muid põnevaid tegevusi.

Suvekooli jooksul toimuvad ka rühmade vahel võistlused, mille käigus selgitatakse välja parim rühm.

Tänavu tähistab suvekool 10. juubelit. Suvekool toimus esimest korda 2009. aastal ja on andnud noortele võimaluse tutvuda ja veeta üheskoos mõnusalt aega.

«Suvekool on natukene ammendunud selles formaadis, kuna noored on suvel liiga hõivatud erinevate tegevustega,» ütles peakorraldaja Marek Mekk. Ta lisas, et kindlasti on tulekul midagi uut ja põnevat, kuna loodus tühja kohta ei salli.