Möödunud aastal Eestimaa Hea Eeskuju tiitli pälvinud valgalast Kaari Uibomäge on kõik loodusega seonduv paelunud juba maast madalast. Mida aeg edasi, seda häälekamalt ja sihikindlamalt on neiu säästliku keskkonna saavutamise nimel tegutsenud. Maailma näinud noor on veendunud, et muutused saavad alata vaid iseendast.