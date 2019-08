Milline on olnud suurim elamus sellel suvel?

«On olnud sisukas suvi. Kohalikul tasandil oli suurim elamus Liivimaa maapäev Valgas. Aga üleriigilises plaanis muidugi Tallinna suur laulupidu. Tore oli seegi, et tänavusel kuumimal suvepäeval saime käia Võrtsjärve ääres. Välismaale pole sel suvel jõudnud, aga Eestiski on palju ilusat.»

«Ei ole eriti kaheldav, et see oli laulupidu. Õigemini oli uhkeid laulupidusid sel suvel lausa kaks: Tartus ja Tallinnas. Aga Tallinna oma oli muidugi väga eriline: kõik see «Mesipuu» laulmine ja muidugi ka «Mu isamaa on minu arm». Ühislaulmine lauluväljakul tekitab võimsa tunde, kuigi ollakse koos nagu kilud karbis. Kahjuks pärast see ühtsus jälle kaob. Kuigi see oli mulle neljas suur pidu, tahaks seda tunnet veel kogeda. Korraldajana oli suur elamus ka Liivimaa maapäeva ettevalmistamine.»