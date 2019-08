Kisakoor ootab uusi liikmeid

Treeningud pakkusid võimalust näha ja osa saada kisakoori liikme elustiilist, vahendas Põhja-Läti ajalehe Ziemellatvija veebitoimetaja Ance Andrējeva-Empele. Kisakoori treener Alise Matuka ootab uusi liikmeid aasta ringi. Need, kes on huvitatud grupiga liikumisest, on oodatud Matukaga ühendust võtma nii telefonitsi kui sotsiaalmeedia vahendusel. Piirilinna meeskonnas on mängijaid nii Eestist kui Lätist.