Terapeut aitas Tanel Laanmäe tervisemüsteeriumeid lahendada

Tanel Laanmäe on enda sõnul lõpuks valust vaba.

Hooaja alguses kinnitas Tõrvast pärit kunagi maailma tippu kuulunud odamees Tanel Laanmäe Lõuna-Eesti Postimehele, et nii tema sportlik vorm kui tervis on suurepärased. Ometi pole Laanmäest viimasel ajal just palju kuulda olnud. Mis juhtus?