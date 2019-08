Öölaulupeo ristiema: on hea tunne, kui pidu oodatakse

Jutt on Puka öölaulupeost, mis esmaspäeval saab teoks juba 12. korda. «Hea tunne on, kui küsitakse ja tuntakse huvi,» ütles öölaulupeole alguse pannud Otepää valla Puka kultuurimaja perenaine-kultuurikorraldaja Helgi Pung. «See on välja kujunenud tava, et just sel kuupäeval üritus toimub. Loodame, et traditsioon jätkub.»