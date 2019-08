Ametnike loometalgud võitis idee raamatukogude massidesse viimiseks

Talgutel ideed esitlenud kultuuriministeeriumi asekantsler Piret Hartmani sõnul on raamatukogud kõige suurema kontaktivõrgustikuga struktuur Eestis. Raamatukogusid on Eestis ligikaudu 900, need paiknevad kogukondade lähedal ja neil on kokku 2000 töötajat ning 718 000 lugejat. Raamatukogude massidesse viimise idee esitati loometalgutele esmaspäeval Setomaal Treski küünis toimunud ametnike välitööde raamatukogude tuleviku seminarilt.