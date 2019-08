«Rosilla nimi on omanäoline ja ainulaadne, viitab Tamula järve olulisele osale – Roosisaare sillale ning annab lastele võimaluse kujutada ette Tamula randa randunud uue muinasjututegelase seikluseid,» selgitas Võru linnavalitsuse esindaja linna Facebooki kontol, miks on mängulaeva nimi just Rosilla.