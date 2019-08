Põlvas näeb kolm päeva kõrgetasemelist käsipalli

Kohal on kuue riigi eelmise hooaja medalistid, Valgevene liiga hõbe Minski SKA tuleb duubelkoosseisuga. Eesti meistri Serviti kõrval on tulemas Läti ja Leedu hõbedad ehk Riia Celtnieks ja Vilniuse VHC Šviesa ning Venemaa ja Soome pronksitiimid ehk Peterburi HC Neva ja Siuntio IF. Lisaks Viljandi ja soomlaste Karjaa BK-46.

«Meile on see väga oluline võistlus, eriti sel aastal, mil me soovitud teist kontrollturniiri ei leidnud. Mängime küll eelnevalt kaks sõprusmängu Põlvas laagris oleva Nevaga, aga eurosarja silmas pidades peame sel turniiril heal tasemel olema,» kinnitas Serviti peatreener Kalmer Musting.

«Serviti koosseis on pisut muutunud. Noortest tõstsime meeskonda Tõnis Kase, Otto Karl Kondi ja Markel Veiko, tagasi on Denis Lõokene ning lahkusid Hendrik Varul, Martin Grištsuk, Siivo Sokk ja Mario Karuse. Lisaks on treeningutega liitunud 205-sentimeetrine Läti koondise joonemängija Arturs Meikšans,» sõnas Musting.

Põlva Cup leiab aset 11. korda, mulluses finaalis alistas Neva Serviti 26 : 18 ja pronksimängus oli Minski SKA karistusvisete järel parem Karjaa BK-46-st 35 : 34. «Kindlasti on piiterlased suursoosikud tänavugi, nad on Põlvas täiskoosseisuga,» teadis Musting.

«Neva iga-aastane osalemine teeb turniiri atraktiivsemaks ka teistele klubidele ja tugeva koosseisu kokkusaamisega pole viimastel aegadel muret olnud. Usun, et Serviti, Soome klubid, Šviesa ja miks mitte ka SKA reservtiim soovivad Piiteri meeskonna valitsemist sel turniiril kõigutada,» arvas korraldajaklubi juhendaja.