Korrastatud järverannad paitavad silma

Pühajärve rannas on paigaldatud uued pingid ning remonditud ujumissilda. Laululaval on aga pealtvaatajate istekohad juurde saanud trepikäsipuud. Samuti on rannalt ulatuslikult niidetud pilliroogu. Ranna heakorda aitavad tagada ka seal tegutsevad ettevõtted: Pühajärve rannakohvik ja Pühajärve Grill.