Milliseid pensionifonde Lõuna-Eestis kõige enam usaldatakse?

Fonde omavahel võrreldes näeme, et Võru ja Valga inimeste suurima usalduse on võitnud SEB progressiivne pensionifond. Põlva inimesed eelistavad aga Swedbanki kasvu- ja aktsiastrateegiaga pensionifonde. Erinevused on kindlasti tingitud pankade senisest ajaloost maakonnas ja pangakontorite asukohast.