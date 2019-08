Kevin Koik: kergemini targaks?

Vastasel juhul jääb terve põhikooli vältel noori ümbritsema turvavõrk, mis kaitseb neid hävitava stressi ja igapäevaelu karmi reaalsuse eest. Võib tekkida tundmus, et elu ongi üks pidu ja pillerkaar. Kui aga ükskord jõuab elus kätte aeg tegeleda kaalukamate probleemidega kui põhikooli lõpueksam, on tõenäoline, et vati sees hoitud noori tabab paanika.

Repsi eelnõust jääb aga õnneks mulje, et tegemist on plaaniga, mis pelgalt nüüdisajastaks süsteemi, mitte ei muudaks põhihariduse omandamist kergemaks ning õpilasi igapäevaelu mõjurite poolt haavatavamaks. Lisaväärtust annab see, et muu hulgas säilib eesti keele eksam ning lastakse käiku põhiseadust, riigikorda ja ühiskonnateemasid hõlmav test.