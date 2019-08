Paljastuvad klaasikunstnike salaarmastuse viljad

«Näitus on üles ehitatud selliselt, et koos kõlaksid tööd nii valges ruumis, pimedas ruumis ja sellises vahepealses,» rääkis kuraator Sofi Aršas. «Mõni töö elavneb punktvalguses ja vajab rohkem salapära, teised vajavad enda ümber valgust ja õhulisust. Mõned tööd vastanduvad teineteisele, mõned muutuvad üheks sümbioosiks, nii et vaatajal on avastamisrõõmu.»