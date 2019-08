Võrus valmib uus tantsustuudio

Stuudiot hakkab haldama tantsukool JJ-Street, mille nimekirjas on Võru kandis 100 noort tantsijat. Kooli Lõuna-Eesti peatreener Mari Venski rääkis hiljuti, et praegu käivad ruumis ehitustööd ja esimene näidistrenn on 3. septembril. «Praegu on kõik renoveeritud. Teha on veel garderoobid, peeglid ja helitehnika.» Kui need valmis, on Räpina maantee 12 asuv stuudio valmis tantsijaid vastu võtma.