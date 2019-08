Riia lennujaam plaanib tänavu teenindada 7,5 miljonit reisijat

«Eelmisel aastal 15,7 protsenti kasvanud reisijate arvuga oleme me Euroopas 5 kuni 10 miljoni reisijaga lennujaamadest neljas kiiremini kasvav lennujaam. Tänavu oleme näinud juba 9,5-protsendilist kasvu ja seega prognoosime, et aastane reisijakäive on 7,5 miljonit või veidi enam,» ütles Līce.