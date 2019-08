Põlva haiglas saab sünnitada vähemalt aasta lõpuni

Reedel, 16. augustil töökoosoleku pidanud Põlva haigla, Tartu Ülikooli kliinikumi, Lõuna-Eesti haigla ja haigekassa esindajad kinnitasid üksmeelselt, et sünnitusabi teenuse osutamiseks 2019. aasta lõpuni tuleb Põlva haiglal järgida samu eriarstiabi kvaliteedinõudeid, nagu need onteistes Eesti haiglates.

Vastavalt Eesti naistearstide seltsi sünnitusabi ja günekoloogia arengukavale saab sünnitusabi valveteenust osutada üksnes siis, kui on tagatud ööpäevaringne kohapealne ämmaemanda valve, naistearsti ööpäevaringne või kodune valveteenus 30-minutilise haiglasse jõudmisega, ööpäevaringne pediaatri konsultatsiooni ja anestesioloogilise, operatiivse ravi võimalus kohapeal või koduse valveteenusena 30-minutlise haiglasse jõudmisega ning vereteenistuse või verepreparaatide kättesaadavuse olemasolu kohapeal.

«Vaid sellistel tingimustel on mõeldav kvaliteetne sünnitusabi teenuse osutamine ööpäevaringselt kõikidel nädalapäevadel,» rõhutas Tartu Ülikooli kliinikumi naistekliiniku juhataja professor Helle Karro.

«Sellest tulenevalt arvestab Tartu Ülikooli kliinikum erakorralise olukorraga ning tagab pediaatrilise valve nädalavahetusel Põlvas koostöös Põlva haiglaga,» sõnas Tartu Ülikooli kliinikumi juhatuse esimees Priit Eelmäe. «Seda kuni 2019. aasta lõpuni, sest kliinikum on mehitatud täna arvestusega, et osutada teenuseid kliinikumis. Selleks, et pakkuda teenuseid väljaspool kliinikumi, on vajalikud mitu olulist ümberkorraldust, mis realiseeruvad 2020. aastaks. Ta lisab, et kuna Tartu Ülikooli Kliinikumi kontserni eesmärk on parandada nii Põlva haiglas kui ka kogu kontsernis pakutavate teenuste kättesaadavust, kujundatakse 2020. aastast kontserni sees tervishoiuteenuseid ümber.

Põlva haigla nõukogu esimees Marek Seeri sõnul arvestab nii haigla nõukogu kui ka haigla juhtkond nõukogu 2018. aasta otsusega, mille järgi osutatakse sünnitusabi teenust kuni selle ümberkorraldamiseni 31. detsembrini 2019.

«Otsusega on arvestanud nii Põlva haigla, kohalik omavalitsus oma arengukavades kui ka Eesti riik. Eelmisel aastal eraldatud lisaraha andis võimaluse kohaneda muutustega kõigil osapooltel. Põlva haiglas jätkavad tulevikus tööd nii günekoloog, ämmaemandad kui ka pediaater, tagades raseduse arvele võtmise, jälgimise, nõustamise ja ka rasedusejärgsed vastuvõtud Põlva haiglas. Lisandumas on ka koduvisiitide teenus ning kindlasti on Põlva ämmaemandad nii professionaalsed, et saavad tulevikus pakkuda ka iseseisva vastuvõtu teenust, mida hetkel pole kahjuks juurutatud,» selgitas Marek Seer.

Põlva haigla juhatuse liige Margot Bergmann tõstab esile, et haigla nõukogu on juhtinud tähelepanu ka sellele, et Põlvas tulevikus pakutavad teenused arvestaksid ka vananeva kogukonna ootusi.

«Teenuste ümberkorraldamine kogu kontsernis annab Põlva haiglale omakorda võimaluse kujundada pakutavaid tervishoiuteenuseid nii, et see arvestaks ka teiste kogukonna liikmete vajadustega,» kommenteeris Bergmann. «Vananevat ühiskonda silmas pidades tuleb kindlasti suurendada kohapeal sisehaiguste, kirurgia ja taastusravi erialade kättesaadavust,» selgitas Bergmann.