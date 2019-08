Paranevad sotsiaaltöötajate liiklemisvõimalused

Valga vallavalitsuse sotsiaaltööteenistus sai 21. augustil kätte uued autod. Tegu on kahe Kia Sportage’iga.

«Vanad elektriautod teenisid meid küll hästi, kuid kahjuks olid need juba üsna katki ja näha oli, et tuleb uuematega asendada,» tõdes sotsiaalvaldkonna asevallavanem Jüri Konrad.

Nüüd saigi ta sotsiaaltööteenistuse töötajatel kätt suruda ning neile uute autode võtmed üle anda. «Rõõmu valmistab enim see, et nende autodega on tagatud parem ligipääsetavus erinevatesse Valga valla piirkondadesse ning meie ametnikud saavad ka hõlpsamini oma tööd teha,» avaldas Konrad rahulolu.