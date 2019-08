Pühajärvel saab võistu kala püüda

Püük toimub ainult paatidest, edasiliikumiseks on lubatud kasutada aere. Iga võistleja võib kasutada korraga ühte spinningut, püügiks valmis spinningute arv pole piiratud. Kasutada võib ainult tehissöötasid. Kala paati tõstmiseks võib kasutada kahva. Võistlus on individuaalne ja võistkondlik, võistkond on kaheliikmeline.