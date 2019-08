Põlistalus askeldab õlg õla kõrval kolm põlvkonda

«Nüüd on meie talu nimi Vana-Peedukse. Nime muutuse tingis see, et ümberringi oli mitu Peedukse-nimelist talu. Kuna see tekitas asjaajamises segadusi, oli vaja nimedes selgus luua. Sellepärast otsustasime, et paneme oma elamisele nimeks Vana-Peedukse,» selgitas talu peremees Margus Sepp.