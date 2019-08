Muinastulede ööl sünnivad ideed uueks laulupeoks

Laulu- ja tantsupeo ühe korraldaja Sten Weidebaumi sõnul on Muinastulede öö muutunud rannarahva hulgas tõenäoliselt sama loomulikuks ja oodatud osaks aastast nagu jaanipäev. «Eestlased armastavad tuld ja küllap on nii mõnigi särav idee alguse saanud just lõkke juures toimunud vestlustest,» ütles Weidebaum. Ta lisas: «Laulu ja tantsu juubeliaastal kutsume kõiki üles süütama Muinastulede ööl lõkked ka sisemaal, et meenutada suvist suurt pidu. Ei oleks mingi ime, kui just mõne sellise muinastule ääres räägitud lugudest ja möödunud suve meenutustest saab alguse järgmise laulu- ja tantsupeo idee.»