Sünnitusosakond töötab vähemalt aasta lõpuni

«Olen igati rahul sellega, et rasedate jaoks on olukord 22. augustist lahenenud ning nad ei pea enam oma pead vaevama, kuhu sünnitama minna,» lausus MTÜ Põlva Kodanik juhatuse liige Mari-Liisa Parder. «Lõpuks ometi on täidetud haigla nõukogu otsus tagada sünnitusabi pakkumine vähemalt käesoleva aasta lõpuni. Kahju vaid, et vahepeal paus tekkis, kuigi pakkusime lastearsti leidmiseks igakülgset abi. Nüüd tuleb hakata seisma selle eest, et Põlvas saaks sünnitada ka pärast aastavahetust,» lisas ta.