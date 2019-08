EM-turniiril osaleb ka neli Kagu-Eesti võrkpallurit

Täna Ungaris algavatel naiste võistlustel on Eesti eest väljas võrulannad Kaisa Bahmatšev ja Eliise Hollas. Septembri keskel Hollandis algavatel meeste EM-mängudel esindavad Eestit teiste seas Põlvast pärit Andri Aganits ja Võru mees Robert Täht.

Võimekad pallurid

Võru juurtega võrkpallitreeneri Urmas Tali sõnul mängivad nii Aganits kui ka Täht koondises suurt rolli.

«Küsimus on, kui palju lubab Roberti vigastusest paranev põlv treeneritel riske võtta, et ta saaks kogu aeg väljakul olla,» rääkis Tähe esimene treener. «Ta ise tahaks kindlasti mängida, aga kas see ka sajaprotsendiliselt õnnestub, selgub mõne nädala jooksul, mis turniirini jäänud.»

25-aastane temporündaja Aganits teenib profileiba Belgia tippklubis Noliko Maaseik. Mehel on pikkust 207 sentimeetrit ja kaalu 100 kilo. Tema löögikõrgus on 367 ja bloki kõrgus 346 sentimeetrit. Põlvast pärit mehe esimene treener oli Vendu Suurmann.

Võru juurtega 26-aastane nurgaründaja Täht mängib põhihooajal Itaalia tippklubis Sir Safety Perugia Volley. 191-sentimeetrisel ja 84 kilo kaaluval Tähel on löögikõrgus 351 ning bloki kõrgus 334 sentimeetrit. Tema esimene treener oli Urmas Tali.

Ka võrulannade roll on Tali sõnul päris suur. «Hollas on kindlasti põhimängijate hulgas,» rääkis Tali, kes juhendab ise praegu Saaremaa võrkpalliklubi. «Kaisa on aga selgelt võistkonna teine sidemängija ning suuteline tiimi väljakul vedama.»

Naiste koondise 25-aastane sidemängija Kaisa Bahmatšev mängib sel hooajal Belgia kõrgliigaklubis Volley Sedi­sol Farciennes. 174 sentimeetri pikkuse ja 81 kilo kaaluva Bahmatševi löögikõrgus on 273 ja bloki kõrgus 260 sentimeetrit.

26-aastasel temporündajal Eliise Hollasel on pikkust 185 sentimeetrit ja kaalu 78 kilo, tema löögikõrgus on 302 ja bloki kõrgus 290 sentimeetrit. Hollas mängib profivõrkpalli Prantsusmaa kõrgliigaklubis Terville’i Florange.

Tugevad vastased

Naiste finaalturniirile välja võidetud koht oli Tali sõnul suurem üllatus kui meeste finaali jõudmine. «Naised selgelt ületasid ennast,» lisas Tali. «Nüüd on küsimus, kui hästi suudetakse seljataha jäänud suvi realiseerida ka finaalturniiril heaks tulemuseks.»

«Vastased on tugevad ning iga geimivõit või mõni muu mänguüllatus võib anda positiivse tõuke, et saada hea tulemus,» lausus Tali. «Küsimus on võib-olla ka selles, kuidas suudavad liidrid võistkonda vedada – kui suur roll neile jääb ja palju saavad ülejäänud võistkonna liikmed neid aidata.»

Eesti meeste koondis on võrkpallitreener Urmas Tali sõnul ennast sageli 12 parema hulka mänginud. Alla selle ei saa rääkida tulemusest, mida oodatakse.

Hollandi ja Aserbaidžaani tiimi võib Tali sõnul pidada liidriteks. «Kuid teised võistkonnad on tasemelt üsna sarnased ning meil on võimalik nendega võrdselt mängida,» hindas Eesti naiste võimalusi Tali. «Võib-olla piisab natukesest ja on võit käes või jääb natuke puudu ega võideta midagi.»

Eesti meeste koondis on ennast Tali sõnul sageli 12 parema hulka mänginud, alla selle ei saa rääkida tulemusest, mida oodatakse. «Vastased on Eestile tuttavad. Küsimus on eelkõige, millise koosseisuga me saame mängida. Tugeva võistkonna ja esikuuiku kokku panemisel jätab jälje see, kui palju kellelgi vigastused segavad.»

Tali sõnul on Ungarisse kui ka Hollandisse kaasa elama minemas hulk võrkpallifänne.

Kaisa Bahmatšev FOTO: Eesti Võrkpalliliit Kaisa Bahmatšev

Vanus: 25 a

Pikkus: 174 cm

Kaal: 81 kg

Löögikõrgus: 273 cm

Bloki kõrgus: 260 cm

Pärit Võrust

Esimene treener: Raivo Jeenas

Positsioon: sidemängija

Klubi: Belgia kõrgliigaklubi Volley Sedisol Farciennes

Eliise Hollas FOTO: Eesti Võrkpalliliit Eliise Hollas

Vanus: 26

Pikkus: 185 cm

Kaal: 78 kg

Löögikõrgus: 302 cm

Bloki kõrgus: 290 cm

Pärit Võrust

Esimene treener: Raivo Jeenas

Positsioon: temporündaja

Klubi: Prantsusmaa kõrgliigaklubi Terville’i Florange

Eesti naiste alagrupimängud võrkpalli EM-turniiril (Eesti aeg) 23. aug kell 21.30 Ungari – Eesti

24. aug kell 19.00 Eesti – Horvaatia

25. aug kell 19.00 Eesti – Rumeenia

27. aug kell 19.00 Holland – Eesti

28. aug kell 16.30 Aserbaidžaan – Eesti

Andre Aganits FOTO: Eesti Võrkpalliliit Andri Aganits

Vanus: 25 a

Pikkus: 207 cm

Kaal: 100 kg

Löögikõrgus: 367 cm

Bloki kõrgus: 346 cm

Pärit Põlvast

Esimene treener: Vendu Suurmann

Positsioon: temporündaja

Klubi: Belgia tippklubi Noliko Maaseik

Robert Täht FOTO: Eesti Võrkpalliliit Robert Täht

Vanus: 26 a

Pikkus:191 cm

Kaal: 84 kg

Löögikõrgus: 351 cm

Bloki kõrgus: 334 cm

Pärit Võrust

Esimene treener: Urmas Tali

Positsioon: nurgaründaja

Klubi: Itaalia tippklubi Sir Safety Perugia Volley