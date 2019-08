Ministeerium: Kanepi gümnaasiumi juhtimine ei saa senisel moel jätkuda

Ministeeriumi esindajad arutasid reedel Kanepi valla omavalitsusjuhtidega, et rääkida gümnaasiumis rahumeelse tööõhkkonna tagamisest ja kooli pidaja vastutusest kooli tegevuse puhul, teatas ministeerium.

Ministeeriumi välishindamisosakonna juhataja Kristin Hollo sõnul on koolis tekkinud terav konflikt koolijuhi ja personali vahel, kusjuures direktorit süüdistatakse töökiusus, autokraatses käitumises, ebaprofessionaalses juhtimises.

„Ministeerium on seda meelt, et kooli juhtimine sellisel kujul jätkuda ei saa ning kooli pidaja peab võtma vastu otsused, et taastada koolis töörahu,“ sõnas Hollo.