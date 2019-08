Võrumaa Arenduskeskus kuulutab välja fotojahi

Fotojahi eesmärk on inspireerida inimesi Võru maakonnas ringi liikuma, avastama veel leidmata ja juba leitud paiku, mida pildile püüda. Kõiki jahitavaid asukohti ühendab see, et need objektid on valminud Euroopa Liidu erinevate fondide abil.

Võistluses osalejad peavad leidma paikade nimekirjast endale meelepärased, võtma kaasa sõbrad ja pere ning tegema nendes kohtades pildi. Pildid tuleb üles laadida aadressile https://fotojaht.visitvoru.ee/ kodulehele. Samal lehel saab oma lemmikpiltide poolt ka hääletada. Fotojahil osalejate vahel loositakse välja lahedaid auhindu. Peaauhinnaks on 200-eurone elektroonikapoe kinkekaart.

Jahitavate objektide nimekirjas on praegu 45 asukohta, mida külastada soovitatakse. Neid kõiki seob see, et nad on saanud toetust Euroopa Liidu erinevatest fondidest. Valikus on nii tuntud turismiatraktsioone kui ka kohaliku kogukonna jaoks olulisi paiku nagu koolid ja lasteaiad. Kõikide Eestis Euroopa Liidu fondide abil ellu viidud projektide kohta leiab infot lehelt www.struktuurifondid.ee.

“Eriti hea meel on selle üle, et turismivaldkond ja Europe Direct on leidnud põneva võimaluse koostööks. Loodetavasti saab fotojahist Võru maakonnas tore traditsioon. Ehk leiame juba novembris uue teema, mille fotosid võiks jahtima minna- näiteks jõulupuud või jõuluootus,” rääkis Võrumaa Arenduskeskuse turismikoordinaator Kadri Moppel.