Võru maakond tunnustas noortevaldkonna tegijaid

Võru maakonna 2019 aasta noorsootöötaja tunnustuse sai Helje Võõras, aasta koostöö noorsootöös tunnustuse MTÜ Vabadussport, aasta tegu noorsootöös on Noortekonverents §, aasta noored on Emil Aništšenko (maakonna tõusev täht), Getter Kõiv (maakonna ettevõtlik noor) ja Triinu Tuvike (maakonna tulemuslikum ning mitmekesisema tegevusega noor).

Tiit Toots avaldas tunnustuste üleandmisel rõõmu, et maakonnas on noortevaldkonnas nii palju vahvaid tegusid ja väärikaid kandidaate. Ta tunnustas noori nende ettevõtlikkuse eest ja rõhutas, et just nii kasvavadki tulevikutegijad – esialgu oma koolis või noortekeskuses aktiivselt tegutsedes ja kogemusi omandades, kust hiljem jõutakse üleriigiliste ja ka rahvusvaheliste tegude juurde.