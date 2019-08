Põlvamaa mees tuli parima metsamajandaja konkursil kolmandaks

“Metsamajandajate konkurss näitab meile igal aastal, kui eriilmelised on Eesti erametsaomanikud. Ka tänavu oli iga kandidaat ja tema mets oma nägu, kuid ühiseks jooneks kõigi osalejate seas oli oma metsa hoidmine ja selle jätkusuutlik majandamine,” ütles Eelmaa tänavust konkurssi kommenteerides. “Kindlasti jätkame konkursi korraldamise traditsiooni ka edaspidi. Tuliseks kippuvates metsandusaruteludes on see heaks meeldetuletuseks, keda erinevad otsused ja piirangud tegelikult mõjutavad,” peab Eelmaa metsaomanikest rääkimist ja nende tegemiste tutvustamist oluliseks.