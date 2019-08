Uuring: apteek olgu ravimite hulgimüüjast sõltumatu

Eesti Uuringukeskuse uuringust selgub, et üle kolmveerandi ehk 77 protsenti Eesti elanikest ootavad, et apteegid oleksid oma tegevuses sõltumatud ravimite hulgimüüjate ärihuvidest. „See näitab, et inimeste jaoks ei ole apteek tavaline kauplus, vaid tervishoiusüsteemi oluline osa,“ ütles Tanel Kiik. „Sõltumatu ja eeskätt patsiendi vajadustest lähtuv raviminõustamine aitab parandada nii arsti määratud ravi järgimist kui ravi järjepidevust. Õppinud proviisoritel on selles võtmeroll.“