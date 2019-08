Eliksiirivabrik kolis tootmise Tõrva

«Chaga ehk Eesti keeles kasekäsn või must pässik on üks põhilisemaid tooraineid eliksiiris, mida toodame,» rääkis Chaga OÜ juhatuse liige Siim Kabrits. «Valmistame ravimtaimede segusid, mis mõeldud immuunsüsteemi toetamiseks raskematel eluhetkedel, kui energiat juurde vaja.»

Viljandimaalt Tõrva kolima innustas ettevõtet saadaval olnud tuhande ruutmeetri suurune tühi tootmishoone, kus varem tegutsenud saun, hiljem leiva- ja kohukesevabrik. «Kuna ruumid olid pakkumisel ja ettevõte kasvab, leidsime, et need ruumid võiksid sobida ja otsustasime need soetada,» sõnas Kabrits. «Liigume tõusujoones: eliksiirid on järjest populaarsemad – eelkõige välismaal. Eestis on chaga puhul tegemist selle taasavastamisega, sest meie esivanemad on seda väga palju kasutanud.»