Soodsaimad koolikaubad leiab supermarketitest

Lõuna-Eesti Postimees pani kokku kümnest elementaarsest koolikaubast koosneva näidisostukorvi ning võrdluses selgus, et hinnad kujunesid Valgas laiemat kaubavalikut pakkuvates poodides soodsamaks kui valdkonnale spetsialiseerunud kauplustes nagu Büroomaailm või Charlot. Hindade vahe tekkimisel mängisid olulist rolli kampaaniad ja eripakkumised.

Mitukümmend protsenti odavam

Näiteks võis kümnest tootest koosneva näidisostukorvi soetada Valga Maxima kauplusest peaaegu 40 protsenti odavamalt kui Büroomaailmast. Charlot suutis seevastu Valgas Konsumi ja Selveriga võrreldes pakkuda küllaltki sarnases hinnaklassis koolitooteid.

Valga Rimi ei jäänud hinnavõrdluses kaugele maha Maximast, kuid seal pakutavate koolitarvete valik oli piiratum kui ülejäänud poodides. Üldjoones suutsid rikkalikumat kaubavalikut ostjatele pakkuda ikkagi valdkonnale spetsialiseerunud poed.

Üsna suurt hinnavahet võis märgata ka soodsaimate koolitarvete võrdluses. Näiteks pakkus odavaimat 12-leheküljelist vihikut Maxima kauplus vaid viiesendise kampaaniahinnaga. Ülejäänud poodidest võis samasuguse või sarnase vihiku soetada vähemalt kolm korda suurema summa eest.

Odav kaup võib alt vedada

Büroomaailma Valga kaupluse juhataja Raili Arikase kogemuse järgi on eri hinnaklasside kaupadel silmanähtav kvaliteedivahe ning odavaim toode ei pruugi alati täita oma eesmärki. «Erinevus on kas või vihikute vahel: ühe leht imab tindi täielikult sisse, teise oma mitte,» rääkis Arikas. Säärane pisinüanss mängib tema sõnul erilist rolli näiteks vasakukäeliste laste puhul, kes kipuvad kirjutamisel käega paberist üle tõmbama ning seetõttu tinti mööda paberit laiali vedama.

Charloti kaupluse juhataja sõnul on kirjatarvete kaupluste tugevuseks see, et nendes töötavad spetsialistid oskavad aidata välja valida õiged tooted, pidades silmas konkreetseid vajadusi.

Erilist kvaliteedivahet on Arikase hinnangul märgata koolikottide puhul. «Algul tullakse poodi ja öeldakse, et koolikotid on kallid. Ostetakse siis sügisel odavamalt ning jõulude ajal tulevad need, kes põlgasid algselt kalli koti ära, ja ostavad lõpuks ikkagi kvaliteetse,» rääkis ta. Valga Büroomaailma kaupluse 11-aastase tegevusaja jooksul on juhataja mäletamist mööda tagasi toodud vaid üks koolikott. See tagastati katkise luku tõttu.

Sarnaselt usub Charloti Valga osakonna juhataja Inga Tikk, et hind ja kvaliteet on otseses seoses. «Meilt võib pastapliiatsi osta nii kahekümne sendi kui kahe euro eest. Eks odav teeb ka oma töö ära, aga pastakal ja pastakal on vahe,» tõdes ta. Naise sõnul on kirjatarvete kaupluste tugevus, et nende töötajad oskavad kaupa soovitada ja aitavad valida õiged tooted, pidades silmas konkreetseid vajadusi.

Eriline tähelepanu koolitee alustajatel

Kooliaasta alguse eel soovitab Tikk pöörata kirjatarvete valimisele erilist tähelepanu neil vanematel, kelle võsukesed on kooliteed alustamas. Näiteks tuleks neile võimalusel osta kolmnurksed kirjutusvahendid, et kirjatehnika õppimist hõlbustada. Hoolikalt tuleks toimida ka kääride valimisel.

Arikase sõnul peaks toodete valimisel silmas pidama ka käepärasust. Kiiresti kuivavad tindipliiatsid ning vasakukäelistele mõeldud pööratud teradega käärid õigustavad end tema hinnangul täielikult.

Ta on aga märganud, et vasakukäeliste teema on vanemate seas niivõrd populaarseks saanud, et kohati kiputakse laste vajadusi üle hindama.

«On küsitud nii kaustikuid, millel oleks spiraal teisipidi, kui ka joonlaudu, mille numbrid oleksid pööratud. Olen paremakäeline ja ma ei oska võib-olla vaadata selle pilguga: mõtlen lihtsalt teistpidi,» naeris ta.

Mõlemad poejuhatajad on ühel nõul, et kuigi kõikvõimalikud spetsiaalselt disainitud koolitarbed ei ole eluliselt olulised, teevad need õppeprotsessi lastele märgatavalt kergemaks.

KOMMENTAAR Raili Arikas,

Büroomaailma Valga kaupluse juhataja



«Koolikoti valimisel tuleks jälgida, et väikesele lapsele ei ostaks väga suurt kotti. Kui kott selga panna ja rihmad pingutada, peaks see küündima nimmekohani. Kui kott on üle selle, on see liiga suur. Väga väikest ei tasu ka osta, sest õpikud on suureformaadilised ja sellega tuleb arvestada.

Algklassis soovitan kasutada ranitsat. Need võivad tunduda suured, aga tegelikult on nad ergonoomilised ja imekerged. Toestavad selga ja kõik asjad on kotis paigas. See määrab tulevikus ka rühi.»