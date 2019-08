Tomi Saluveer: mõtted liiguvad koolile

Supermarketite kampaaniahinnad on nii soodsad, et kontoritarbeid müüvatel poodidel on raske konkureerida. Näiteks tavalise vihiku saab selvekauplusest kätte vaid 5 sendiga. Samas öeldakse: «Ma pole nii rikas, et osta odavaid asju.» See tarkus võib kehtida ka koolikaupade soetamisel, sest kõrgema hinna puhul on loota paremat kvaliteeti. Kui näiteks odavmüügist ostetud ranits tuleb mõne kuu pärast uue vastu välja vahetada, läheb see kokkuvõttes kulukamaks, kui oleks läinud korraliku, kuid kallima koolikoti ostmine kohe.