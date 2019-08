Ahti Bleive: kas uut vallamaja on ikka Põlvasse vaja?

Selline lähenemine vähendab kontoripinna vajadust keskuses ja teisalt aitab vallale kuuluvates maapiirkonna hoonetes elu sees hoida ning vältida raamatukogude ja kultuurimajade sulgemist. Samuti võimaldab see ametnikul kasutada aega tõhusamalt ning paindlikumalt. Vaja on juba praegu hakata põhjalikumalt mõtlema töökorralduse muutmisele.

Lisaks eeltoodule võib üsna kindel olla, et haldusreform ei ole veel lõppenud ning omavalitsuste liitmisi või lahutamisi on tulevikus veel oodata. Kas on teada, kui suur on vajalik kontoripind vallaametnikele viie, kümne või viieteistkümne aasta pärast?