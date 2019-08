Õiguskantsler: hooldekodude tegevusjuhendajad peavad koolituse läbima

Juhendajaid on küll seadusega nõutud arv, kuid selleks, et tagada hooldekodu keeruliste psüühikahäiretega klientidele individuaalsem lähenemine, nende kaasamine juhendatud tegevustesse ja turvaline elukeskkond, oleks neid vaja rohkem.

Klientide ja töötajate turvalisuse tagamiseks on väga oluline, et kõik töötajad kannaksid kaasas häirenuppu. Nii on tagatud, et ärevas olukorras abi kutsumine ei viibi, märkis õiguskantsler.