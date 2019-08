Metsa on saabunud laserajastu

„Tehnika areneb pidevalt ning meie huvi on kasutada oma töös parimaid kaasaegseid abivahendeid ja metoodikaid.“ Selgitab Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala. „Uue laserskänneri kasutuselevõtt muudab senise puude hindamise protsessi täpsemaks. Praegu tegeleme aparaadi katsetamisega, kuidas saaksime selle töötulemusi oma hindamismetoodikasse integreerida.“

Hetkel on käsil masina testimine. Keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhtivspetsialisti Allan Simsi sõnul on esimesed kokkupuuted aparaadiga olnud positiivsed: „Laserskänner mõõdab kuni 2 000 000 punkti sekundis ning kuni 130 m kaugusele. Ühel objektil olevate punktide tihedus sõltub selle kaugusest skännerist – 10 m kaugusel oleval objektil on punktide vahekaugus 3 mm.“