Valga maakonnaliinidele tulevad uued bussid

„Uue vedajaga sõlmitud leping toob kaasa mitmeid uuendusi, mis muudab ühistranspordi kasutamise maakonnaliinidel mugavamaks, turvalisemaks ja kiiremaks. Sõidugraafikuid on korrigeeritud eelkõige õpilaste ja töötava elanikkonna vajadusi arvestades, tagades ka ühenduse erinevate tõmbekeskuste vahel ning nende aluseks on liinide kasutatavuse analüüs,” sõnas MTÜ Valgamaa Ühistranspordikeskuse tegevjuht Liia Rätsep.

Go Busi Lõuna-Eesti piirkonnajuhi Kalle Saviste sõnul on bussiettevõte töö alustamiseks põhjalikult valmistunud. „Pea kõik bussid on tänaseks kohale jõudnud, bussijuhid on tööle vormistatud ning hetkel käib lisavarustuse, kaasa arvatud piletimüügiseadmete paigaldamine. Oleme valgamaalaste teenindamiseks valmis,“ kommenteeris Kalle Saviste ettevalmistustöid.

Alates 1. septembrist on liinid senise kolme grupi asemel jaotatud kaheks. Esimene hakkab teenindama põhiliselt kogu Valga ja Tõrva valda ning ühendab vallakeskused Antsla-, Elva-, Tartu- ja Võruga. Kolmas jääb töösse põhiliselt Otepää valda ning ühtlasi ühendab see talvepealinna Tartu, Elva ja Antslaga.

Seoses muudatustega korrigeeritakse ka osaliselt liinide sõiduplaane seoses uute busside kiiruse ning kooliperioodi algusega muutunud sõiduvajadusega. Osadele liininumbritele lisatakse täht, mis tähistab erinevaid väljumisi ühel liinil.

Teiseks suureks muudatuseks on uus piletimüügisüsteem, millega seoses on maakonnaliinide reisijatel vajalik omale hankida ühiskaart ning bussis sõit valideerida. „Valideerida saab ühiskaarti peale seda, kui bussijuhile on öeldud sihtkoht ning bussijuht on kassaseadmest peatuse valinud. Täpne sihtpeatuse valik on oluline, et sõitjate kasutuse põhjal teha paremaid otsuseid liinivõrgu kujundamiseks,“ sõnas ÜTK esindaja.

Kehtivad kõik Eestis kasutusel olevad ühiskaardid. Kui üks neist on olemas, siis uut ostma ei pea. Muuhulgas saab ühiskaarti 2 euro eest osta ka bussijuhilt.

Valga maakonnas hakkab inimesi teenindama 23 uut Mercedes-Benzi, Iveco ja SORi bussi, mis on vanadega võrreldes keskkonnasäästlikumad ja mugavamad. Neis on istekohti 19, 20, 29, 35 või 49. Liine jäävad osaliselt teenindama ka kolm vanemat bussi.

Kõik uued bussid on varustatud konditsioneeridega ning ohutu sõidu tagamiseks turvavöödega, lisaks ka turvakaamerate ning alkolukkudega. Sõidu mugavamaks jälgimiseks on bussidel nii sees kui väljas elektroonilised liinitablood. Igas bussis on ka koht kokku pandud lapsevankri jaoks.

Valga ÜTK ja Go Bus kutsuvad kõiki uute maakonnabussidega tutvuma 29. augustil kell 11–12 Valga bussijaama. Huvilistel on võimalus uute Go Busi busside sisemus ja võimalused üle vaadata ning proovida ka istumismugavust. Liinivõrku puudutavaid uuendusi tutvustab kohapeal Valgamaa Ühistranspordikeskuse tegevjuht Liia Rätsep.