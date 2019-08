Tõrva Raadio läheb kaante vahele

Esitlusel tutvustab raamatut koostaja Kaspar Metsar, kelle jaoks oli kogumiku vajadus ilmselge: “Tõrva Raadio on Eestis haruldane projekt, millesarnast on raske leida ja juba seetõttu vääris see kaante vahele paigutamist. Viie aasta jooksul on raadios saateid teinud pea 90 inimest, kelle mälestused väärivad talletamist. Lisaks sai Tõrva Raadio käesoleva aasta alguses tunnustuse Aasta noorteühing 2018, mis tähendab, et meie tegemisi on märgatud ning oluliseks peetud. Seega koondasime möödunud viie aasta põnevamad lood kaante vahele, et anda meie kuulajatele ja teistele huvilistele võimalus tutvuda Tõrva Raadio köögipoole ning raadiomeeskonna seiklustega.”