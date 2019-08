Galerii: Mälestuskivi ja -pink jäävad meenutama Valga EPT-d

"Valga EPT-l, mis oli Valga rajooni üks edukaim ja suurim ettevõte, oli kohaliku piirkonna edendamisel ja rahvastiku kasvatamisel märkimisväärne roll. Usun, et see mälestuskivi on kaunis austusavaldus kõigi kunagiste EPT töötajate elutööle ning sellel pingil saavad inimesed jalga puhata ja meenutada möödunud aegu ning vaadata mõtetes helgelt ka tuleviku poole,” sõnas Tõrva abivallavanem Aivar Uibu, kes õnnitles oma sõnavõtus ka kõiki kohalviibijaid ja tänas kivi rajamise eestvedajaid.