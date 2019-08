VIDEOLUGU: Tilsis algas juba kooliaasta

«Kõik lapsed tahavad ju kooli tulla,» ütles Tilsi põhikooli õppealajuhataja ja direktori kohusetäitja Liina Vagula. «Me oleme juba teist aastat alustanud kooliaastat veidi varem, et saaks juunis varem puhkama. See võib tunduda hirmutav, et juba 26. augustil algab kool, aga kui me tänase päeva lõpetame, siis me lähme kolmeks päevaks looduslaagrisse – tuleb selline vahva teguderohke nädal.»