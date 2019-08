Xsander Solbaja tuli kahekordseks Eesti meistriks

Solbaja tuli meistriks vigastatud põlve kiuste. «Võistlejaid oli vähevõitu, sest Soomes olid maadlusvõistlused sel ajal. Tubli, aga eks jala tõttu ei ole otseselt trenni ka teinud. Eelmisest võistlusest on kuu aega möödas, trenn on põhimõtteliselt olematu olnud,» kommenteeris Xsanderi isa ja treener Jan Solbaja.

Septembrist hakkab Solbaja taas tugevalt trenni tegema, et valmistuda septembri lõpus Ungaris peetavateks Euroopa meistrivõistlusteks.

Jan Solbaja lisas, et huvilistel on võimalik Valgas Laial tänaval koos Xsanderiga treenida, sest septembrist plaanib ta praegu vaid Xsanderi treenimisega tegeleva MTÜ Sumotori tegevust laiendada ja ka teiste treenimisega alustada. Huvilised on oodatud Solbajaga ühendust võtma. «Treeningute eest raha ei võta,» ütles Solbaja.