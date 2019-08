Nädalavahetusel selguvad Eesti meistrid suvebiatlonis

Koondise peatreeneri Indrek Tobrelutsu sõnul on tänavused suvebiatloni Eesti meistrivõistlused kahtlemata huvitavad. “Kuigi talviseid maailmakarika ja IBU Cup meeskondi me sellel võistlusel komplekteerima ei hakka, on väga huvitav näha jõudude vahekordi pärast suvist ettevalmistusperioodi. Stardis on ka suvise ettevalmistusperioodi koondisest eraldi teinud Johanna Talihärm. Tema treenis suvel USA-s ja võitis hiljuti ka sealsed kohalikud meistrivõistlused Clare Egani ja Susan Dunklee ees.”

Suvise ettevalmistuse alustaladeks on olnud 4 treeninglaagrit, millest kaks on toimunud Eestis ja kaks välismaal. Juunis oli koondis Rootsis Torsbys, kus sportlased said harjutada suusatunnelis. Mõned päevad tagasi lõppes kahenädalane treeninglaager Saksamaal Ruhpoldingus. “Suvine ettevalmistus on kulgenud üldjoontes hästi. Usun, et treeningute kvaliteeti oleme suutnud pisut parandada, kuid vara on veel mingeid suuremaid kokkuvõtteid käimasolevast hooajast teha. Tehtud on alles 1/3 ettevalmistusest ning hooaja põhivõistluseni, Anterselva maailmameistrivõistlusteni, on enam kui 5 kuud aega. Kuigi suvebiatloni Eesti meistrivõistlustel näeb juba kodust jõudude vahekorda, on ettevalmistuses määrava tähtsusega septembri ja oktoobri keskmäestikulaagrid,” selgitas Tobreluts.