Talu tõusis kaks korda esikolmikusse

«Ma ei ole Soomes kuigi palju sõitnud. Sealne kivine pinnas on keeruline: kogu aeg oled pinges mootorrattal ja see võtab füüsiliselt läbi,» rääkis Talu. «Mingil hetkel sai mõistus otsa. Ei saanud aru, kuidas seal on võimalik kiiresti sõita. Kukkumisi tuli päris palju. Kuid iga ringiga õppisin üha rohkem.»