Mailis Koger: kuidas jõuda otsustajateni?

Tõsi, üks haldusreformi boonus olevat, et nüüd on läbirääkijate ring väiksem ning omavalitsuste hääl peaks oluliselt paremini keskvalitsuseni jõudma – 213 partneri ehk omavalitsuse asemel 79. Kuidas aga reaalses elus otsustajateni jõuda?

Võimalusi on mitu. Üks võimalus on Eesti Linnade ja Valdade Liit, mille liikmed on 79 omavalitsusest 77 ning igal neist on esindajad nii liidu volikogus kui ka üldkoosolekul, juhatus koosneb kolmeteistkümnest omavalitsuse esindajast. Seega peaks Eesti elu kujundajana olema läbirääkimiste laua taga – näiteks riigi eelarve arutelul – linnade ja valdade liit.

Paraku pean väikese valla esindajana tunnistama, et pärast haldusreformi ei ole olnud piisavalt aega, et liidu töös aktiivselt kaasa rääkida. Küll on meie kandile kasulik, et juhatusse kuulub viis Kagu-Eestiga seotud omavalitsusjuhti. Seega on olemas kõik eeldused selleks, et meie mured ja rõõmud üleriigilise liidu lauale jõuaksid.

Rõuge valla korraldada oli välitööde nädalal raha ja strateegia seminar, kus otsisime lahendusi, kuidas oleks võimalik Kagu-Eesti eluolu parandada.

Samuti annab võimaluse oma häält kuuldavaks teha juba enne reformi loodud Võrumaa arenduskeskus, mille üks rolle on olla omavalitsuste esindusorganisatsioon, mille kaudu saame oma arvamust riigile kuuldavaks teha.

Kagu-Eestis on vähenev ja vananev rahvastik, palju on töötuid: töötuse määr on 7,5%. Rohkesti on ka puudega inimesi; 23% ehk 20 527 inimest. Ka asustus on keskmisest Eesti näitajast mitu korda hõredam. Rõuge vallas on see 6 elanikku/km², samas kui Eesti keskmine on 30,3 elanikku/km².

Tuleks aga keskenduda positiivsetele näidetele. Näiteks võib tuua riigi, omavalitsuste ja maakondlike arendusorganisatsioonide ühiselt välja töötatud Kagu-Eesti programmi, mis on 2015. aastal koostatud tegevuskava reaalne kasu. Programmi eelarve perioodil 2019–2022 on 3,2 miljonit eurot ning fookus kolmel tegevussuunal: ettevõtjate arengu toetus, spetsialistide eluaseme korrastamise toetus koostöös omavalitsustega ning piirkonna mainekujundus.

Ettevõtjate arengu toetus ja piirkonna mainekujundus on käivitunud ning spetsialistide eluaseme korrastamise meede käivitub loodetavasti sügisel.

Samuti on hea näide äsjane Kagu-Eesti ametnike välitööde nädal, kus oli võimalik eri ametkondade esindajatele oma probleeme ja plaane tutvustada nii seminaride käigus kui ka muudel kohtumistel. Nädala lõpus istuti meeskondadena koos loometalgutel ning töötati juba vägagi käegakatsutavate lahenduste kallal.

Meie kõige suurem väljakutse on ikka ja jälle rahvaarv ehk projektikeeles rääkides kasusaajate arv. Selles me Kagu-Eestis kogu ülejäänud Eestiga konkureerida ei suuda.

