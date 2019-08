Jaan Rapp: mis elu koolilaps tegelikult elab?

Nii olengi sarnaselt paljude teistega välja arendanud oma strateegia, kuidas sellistel puhkudel toimida. Vastan reeglina, et hästi ja vaid siis, kui päev tõesti erakordselt vilets tundub, võib mu suust vastuseks kõlada midagi muud.

Sama strateegiat kasutavad paljud lapsed, kui vanemad neilt küsivad, kuidas koolipäev läks. Hea muidugi on, kui ikka küsivad. Jälgides praeguseid suhtlemistrende, ei ole võimatu, et kümmekonna aasta pärast näeme olukorda, kus kodus olev lapsevanem võsukese saabudes ninapidi oma nutitelefonis istub. Laps aga haarab laualt krõpsupaki ja sukeldub samuti netiilma. Pole ju viis minutit saanud vaadata, kes midagi põnevat kuhugi üles on pannud... Ja ehk ilmub mingi aja pärast nutifoni ekraanile ka ema küsimus: «Kuidas sul täna koolis läks?»