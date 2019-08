Põlvamaalased ja Kulikovka esindajad vahetasid õnnitlusi

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esimees ja Räpina vallavanem Enel Liin kirjutas omakorda vastuses kutsele külastada sõpruspiirkonda Ukrainas: «Oleme südamest tänulikud kutse eest Kulikovkasse, tähistamaks teie riigi sünnipäeva. Ukraina, sealhulgas Kulikovka rahvas on osa meie ühisest ajaloost ja ühisest vabadusvõitlusest 1991. aastal. Meil on väga hea meel, et teie vabaduse ajalugu jätkub koos meiega. Elame kaasa teie riigi arengutele ja olema vajadusel teid toetamas, aga jagamas teiega ka rõõmuhetki.»