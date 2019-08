Ehitusettevõte annetas Lastefondile suure summa kõnniroboti soetamise toetuseks

Eestis on sadu ja sadu lapsi, kes ei saa sünnitrauma, insuldi või mõne muu haiguse tõttu kõndida või liiguvad väga vaevaliselt. Kõnnirobot aitab parandada või taastada laste kõnnimustrit ning annab võimaluse muuta füsioteraapia tunnid intensiivsemaks ja vaheldusrikkamaks. See kaasaegne taastusravi abivahend on hetkel olemas Tallinnas ja Haapsalus. Selleks et Kesk- ja Lõuna-Eesti patsiendid saaksid kõnnirobotit intensiivsemalt kasutada juba selle aasta lõpus, on Lastefond tänavu kutsunud nii ettevõtteid kui ka eraisikuid andma oma panust Tartu Ülikooli Kliinikumi kõnniroboti soetamisse.

Mapri Ehituse juhataja Priit Jaagant kommenteeris, et ettevõte on ka varem lapsi toetanud, kuid otsustamine, keda ja kuidas aidata, on osutunud seni keeruliseks. “Oleme otsinud võimalusi lapsi aidata juba pikemat aega ja seda ka teinud. Meil kui ehitajatel on aga väga raske otsustada, milline valdkond, pere või laps just kõige rohkem tuge vajab. Kaalusime erinevaid võimalusi ja otsustasime, et tulevikus toetame abivajavaid lapsi Lastefondi kaudu. Oleme kindlad, et selliselt leiab meie toetus kõige parema kasutuse. Lastefondi puhul meeldib meile väga, et toetussummade jagamise otsustavad professionaalid ning fondi juhtimiskulud on suhtelised madalad.”

„Otsustasime ühiselt ettevõttega suunata annetussumma kõnniroboti soetamise toetuseks, et liikumispuude või -häirega patsiendid saaksid taastusravis äärmiselt olulist ja efektiivset seadet kasutada esimesel võimalusel,“ ütles Lastefondi tegevjuht Kadri Org.

Ligikaudu 500 000 eurot maksva kaasaegse robottehnoloogilise seadme soetamiseks alustas Lastefond annetuste kogumist möödunud jõulude ajal koostöös Kanal 2 saatega „Jõulusoojus“. Kõnniroboti soetamiseks lisab oma panuse juurde ka Tartu Ülikooli Kliinikum. Puudu oleva summa katmiseks on Lastefond korraldanud käesoleva aasta jooksul koostööpartneritega arvukalt heategevuslikke üritusi, fondi vabatahtlikud on kogunud avalikel sündmustel seadme soetamiseks annetusi ning kõnniroboti ostu on toetanud paljud heasüdamlikud eraisikud ja ettevõtted.